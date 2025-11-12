Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sespimmen Polri Bersama Masyarakat Batam Bahas Tantangan Kepemimpinan di Era Digital

Rabu, 12 November 2025 – 02:03 WIB
Peserta Sespimmen Polri bersama masyarakat Batam. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, BATAM - Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-65 Gelombang 2 menggelar forum dialog bersama berbagai elemen masyarakat Kota Batam, Kepulauan Riau.

Forum yang digelar di Ruang Rapat Polresta Barelang pada Selasa (11/11) pag, merupakan bagian dari Kuliah Kerja Profesi (KKP) angkatan ke-65.

Dialog publik yang dihadiri sejumlah petinggi dari Sespimmen antara lain Brigjen Aby Nursetyanto selaku Pengawas Pokjar 12, Kombes Eka Djunaedi, Kombes Tri Wahyudi, dan Kombes Rahman Wijaya selaku Paping Pokjar 12, dan Kombes Zaenal Arifin selaku Kapolresta Barelang.

Kehadiran tokoh masyarakat dan agama seperti perwakilan dari Kemenag, Persatuan Mubaligh Batam, tokoh umat Hindu dan Batak serta organisasi masyarakat dan mahasiswa menunjukkan kolaborasi dan sinergitas dengan Polri.

Pada forum bertema "Kepemimpinan di Era Digitalisasi", para peserta dan masyarakat terlibat aktif dalam berdialog menyoroti pentingnya kepemimpinan di era digitalisasi, sinergi lintas lembaga, serta penguatan peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah dinamika sosial yang berkembang di era post- modern dan post-truth.

Perwakilan peserta Sespimmen menekankan komunikasi yang sehat, transparan dan adaptif terhadap tantangan jaman. Dengan kolaborasi ini, menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keamanan baik di dunia nyata maupun dunia Maya.

Kapolresta Barelang Kombes Zaenal Arifin menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan KKP Sespimmen Polri Dikreg ke-65 Gelombang 2 Tahun 2025 yang juga telah menggelar forum diskusi bersama elemen masyarakat Kota Batam.

Menurutnya, dengan kegiatan ini dapat membangun komunikasi yang lebih baik kedepan baik dunia nyata maupun di dunia maya kedepannya.

Sespimmen Polri menggelar dialog bersama masyarakat Batam membahas tantangan kepemimpinan di era digital.

TAGS   Sespimmen Polri  Polri  era digital  Masyarakat 
