JPNN.com - Politik - Parpol

Sesuai Instruksi Zulhas, Fraksi PAN Bikin Acara Tebus Murah Sembako dan Mudik Gratis

Kamis, 05 Maret 2026 – 21:19 WIB
Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan dalam acara Ramadan Berbagi Kebaikan di Gedung DPR RI, Kamis (5/3). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) sesuai instruksi ketum parpol mereka Zulkifli Hasan atau Zulhas menyiapkan program sosial selama Ramadan 1447 Hijriah berupa tebus murah sembako dan mudik gratis. 

Hal demikian seperti disampaikan Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan saat ditemui dalam acara Ramadan Berbagi Kebaikan di Gedung DPR RI, Kamis (5/3).

“Iya, jadi arahan dari Ketua Umum, kami anggota DPR RI fraksi PAN diminta untuk turun langsung membantu masyarakat,” kata dia, Kamis.

Menurut Putri, fraksi partainya melaksanakan PANsar Murah, sebuah program tebus murah sembako secara nasional.

“Ada beberapa program: yang pertama program PANsar Murah, yaitu tebus murah sembako yang dilakukan nasional dari Aceh sampai Papua," ujar Ketua Komisi XII DPR RI itu.

Menurutnya, program PANsar Murah masih berlangsung di beberapa daerah dengan jumlah penerima manfaat mencapai puluhan ribu.

"Sudah puluhan ribu paket sembako yang dibagikan oleh seluruh anggota DPR RI Fraksi PAN,” kata Putri Zulhas.

Selain tukar sembako murah, fraksi PAN juga menyiapkan program mudik gratis bagi masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman menjelang Lebaran 2026.

Fraksi PAN menyiapkan program sosial selama Ramadan 1447 Hijriah berupa tebus murah sembako dan mudik gratis sesuai instruksi Zulkifli Hasan.

