Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sesuai Perintah Kapolri, Korlantas Gelar Polantas Menyapa Bareng Ojol

Jumat, 05 September 2025 – 05:42 WIB
Sesuai Perintah Kapolri, Korlantas Gelar Polantas Menyapa Bareng Ojol - JPNN.COM
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar kegiatan Polantas Menyapa bersama komunitas ojek online (ojol) di Gedung NTMC Polri, Jakarta, Kamis (4/9/2025). (ANTARA/HO-Korlantas Polri)

jpnn.com, JAKARTA - Korlantas Polri menggelar kegiatan Polantas Menyapa bersama komunitas ojek online (ojol) di Gedung NTMC Polri, Jakarta, Kamis, dalam rangka menyambut Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang akan jatuh pada 19 September.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan bahwa komunikasi bersama komunitas pengguna jalan merupakan hal yang penting mengingat lalu lintas adalah urat nadi kehidupan.

Maka dari itu, Korlantas berkolaborasi dengan komunitas ojol yang ada di Jakarta dan sekitarnya guna menyosialisasikan pentingnya keselamatan lalu lintas.

Baca Juga:

“Ini bagian dari pada perintah Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bagaimana Korlantas Polri bisa berkolaborasi, berkoordinasi, berkaitan dengan keselamatan di jalan,” katanya.

“Kami butuh untuk komunikasi, kolaborasi agar keselamatan itu adalah yang utama. Jadi, di samping mencari penumpang dan sebagainya, yang paling terpenting adalah keselamatan. Maka dari itu, hari ini kami sepakat dan bahkan kami menyematkan menjadi pelopor keselamatan,” imbuhnya.

Agus berharap, dengan adanya pertemuan bersama komunitas ojek online, akan tersampaikan pesan keselamatan serta pentingnya menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) dan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).

Baca Juga:

“Semoga Korlantas Polri berkolaborasi dengan ojek online yang ada di Jakarta dan sekitarnya, dan nanti di Republik Indonesia, agar betul-betul keselamatan itu yang paling utama dan kita harus tertib berlalu lintas,” katanya. (antara/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

Korlantas Polri menggelar kegiatan Polantas Menyapa bersama komunitas ojek online.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kapolri  Ojol  Polantas menyapa  ojek online 
BERITA KAPOLRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp