Sesuai Perintah Kapolri, Korlantas Gelar Polantas Menyapa Bareng Ojol

jpnn.com, JAKARTA - Korlantas Polri menggelar kegiatan Polantas Menyapa bersama komunitas ojek online (ojol) di Gedung NTMC Polri, Jakarta, Kamis, dalam rangka menyambut Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang akan jatuh pada 19 September.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan bahwa komunikasi bersama komunitas pengguna jalan merupakan hal yang penting mengingat lalu lintas adalah urat nadi kehidupan.

Maka dari itu, Korlantas berkolaborasi dengan komunitas ojol yang ada di Jakarta dan sekitarnya guna menyosialisasikan pentingnya keselamatan lalu lintas.

“Ini bagian dari pada perintah Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bagaimana Korlantas Polri bisa berkolaborasi, berkoordinasi, berkaitan dengan keselamatan di jalan,” katanya.

“Kami butuh untuk komunikasi, kolaborasi agar keselamatan itu adalah yang utama. Jadi, di samping mencari penumpang dan sebagainya, yang paling terpenting adalah keselamatan. Maka dari itu, hari ini kami sepakat dan bahkan kami menyematkan menjadi pelopor keselamatan,” imbuhnya.

Agus berharap, dengan adanya pertemuan bersama komunitas ojek online, akan tersampaikan pesan keselamatan serta pentingnya menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) dan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).

“Semoga Korlantas Polri berkolaborasi dengan ojek online yang ada di Jakarta dan sekitarnya, dan nanti di Republik Indonesia, agar betul-betul keselamatan itu yang paling utama dan kita harus tertib berlalu lintas,” katanya. (antara/jpnn)



