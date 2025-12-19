Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Sesuai Permintaan Pemprov Aceh, UNDP dan UNICEF Bakal Kirim Bantuan Konseling

Jumat, 19 Desember 2025 – 19:41 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam konferensi pers Penanganan Bencana Sumatra di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat (18/12). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan telah menghubungi United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) terkait bantuan yang diminta oleh Pemerintah Aceh.

Menurut Tito, UNDP dan UNICEF kemungkinan akan memberikan bantuan konseling kepada korban bencana terutama wanita dan anak.

Hal itu dikatakan Tito dalam konferensi pers Penanganan Bencana Sumatera di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.

“Yang paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status pencarian nasional adalah konseling, terutama untuk anak-anak dan wanita,” ucap Tito.

Walau begitu, Tito belum bisa memastikan bentuk konseling maupun berapa banyak tenaga yang bisa diberikan oleh UNDP.

“Itu kira-kira komunikasi sudah kami lakukan baik dengan pemerintahan Aceh maupun dengan UNDP dan UNICEF,” kata dia.

Kemendagri sendiri telah berkomunikasi dengan Pemerintah Aceh lantaran surat tersebut ada tembusan Kementerian Dalam Negeri.

Dia mengungkapkan bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf bahkan tidak mengetahui perihal surat tersebut.

