Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Setahun Agustina-Iswar, Semarang Bersih, Warganya Makin Sejahtera

Senin, 23 Februari 2026 – 13:50 WIB
Setahun Agustina-Iswar, Semarang Bersih, Warganya Makin Sejahtera - JPNN.COM
Genap satu tahun sudah Agustina Wilujeng-Iswar Aminuddin memimpin Semarang. Di usia kepemimpinan yang pertama ini, banyak kabar baik yang layak untuk disyukuri. Foto: dok Pemkot Semarang

jpnn.com, JAKARTA - Genap satu tahun sudah Agustina Wilujeng-Iswar Aminuddin memimpin Semarang. 

Di usia kepemimpinan yang pertama ini, banyak kabar baik yang layak untuk disyukuri oleh seluruh warga ibu kota Jawa Tengah. 

Bukan cuma soal kota yang makin rapi dan bersih, tetapi yang paling utama: warga kota Semarang hidup makin sejahtera, angka kemiskinan turun, dan lapangan kerja makin terbuka.

Baca Juga:

Semua ini berawal dari ide sederhana yang diberi nama "Semarang Bersih". 

Wali Kota Agustina Wilujeng pun tidak mau program kebersihan cuma berhenti di sapu dan tempat sampah. 

Dia mengajak warganya berpikir: bagaimana kalau sampah yang biasa kita buang, justru bisa jadi sumber penghasilan?

Baca Juga:

Hidup Makin Baik, Angkanya Jelas

Setahun terakhir, data pembangunan Kota Semarang menunjukkan grafik yang terus naik. Artinya, kesejahteraan warga benar-benar membaik.

Genap satu tahun sudah Agustina Wilujeng-Iswar Aminuddin memimpin Semarang. Di usia kepemimpinan yang pertama ini, banyak kabar baik yang layak untuk disyukuri

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Agustina Wilujeng  kota semarang  Ekonomi  Taman  Aplikasi 
BERITA AGUSTINA WILUJENG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp