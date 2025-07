Setahun Eksistensi BEYOND, Konsistensi Membangun Ekosistem EV Bersama BYD

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Para pengguna dan pencinta electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik Build Your Dream (BYD) di Indonesia yang tergabung dalam komunitas BEYOND merayakan setahun eksistensinya.

Perayaan penuh keceriaan itu digelar pada hari kelima Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Minggu (27/7).

PT BYD Motor Indonesia pun turut merayakan momen satu tahun perjalanan BEYOND itu dengan penuh sukacita.

Menurut Head of PR and Government Relation PT BYD Motor Indonesia Luther Panjaitan, BEYOND merupakan komunitas istimewa.

Luther menjelaskan BEYOND sudah terbentuk justru saat unit pertama BYD untuk pasaran Indonesia belum tiba di tanah air.

BYD Indonesia pun menilai hal itu menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia memiliki minat besar akan mobil listrik buatan BYD Company Limited tersebut.

“Kami sangat senang dan bangga bisa merayakan satu tahun perjalanan BEYOND sebagai komunitas resmi pengguna dan pencinta BYD di Indonesia," ujar Luther.

Kelahiran BEYOND dilandasi semangat persatuan dan visi besar untuk menjadi komunitas yang solid, progresif, dan berperan sebagai garda terdepan dalam mendorong adopsi elektrifikasi di Indonesia. Anggotanya merupakan pengguna seluruh model BYD, mulai dari BYD Dolphin, BYD ATTO 3, BYD M6, BYD Seal, dan BYD Sealion 7.