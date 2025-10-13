Setahun Jadi Presiden, Prabowo Masih Sibuk dengan Urusan Kekuasaan

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyampaikan penilaian kinerja Prabowo Subianto dari sisi politik selama eks Danjen Kopassus itu setahun menjabat Presiden RI.

Dedi mengatakan Kepala Negara selama setahun ini banyak disibukkan menyusun kabinet dan konsolidasi kekuasaan.

"Jadi, kebijakan yang seharusnya bisa dijalankan lebih cepat alami pelambatan, kecuali MBG yang menjadi prioritas memang bisa berjalan, tetapi justru alami kendala signifikan," kata dia melalui layan pesan, Senin (13/10).

Dedi melanjutkan konsolidasi dari Prabowo ini bakal terus menyita waktu meski telah terbentuk komposisi kabinet yang besar.

"Faktanya tidak membuktikan adanya percepatan, justru kontra dengan misi efisiensi yang dicanangkan oleh Presiden," ujarnya.

Dedi dari situ mengaku sulit menyimpulkan hasil kerja Prabowo dari sisi politik, karena adanya konsilidasi kekuasaan.

Terlebih lagi, kata dia, kementerian baru juga sibuk dengan penyusunan anggaran dan belum memiliki program serta gerakan yang menyokong cita-cita nasional.

"Tahun kedua nanti, ada baiknya Presiden sudah selesai dengan konsolidasi politik, termasuk selesai dengan perombakan kabinet, agar fokus kerja dapat segera dirasakan publik," kata dia.