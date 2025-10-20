Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Setahun Kabinet Merah-Putih, Pilar Ekonomi dan Transformasi SDM Perlu Perbaikan

Senin, 20 Oktober 2025 – 17:42 WIB
Setahun Kabinet Merah-Putih, Pilar Ekonomi dan Transformasi SDM Perlu Perbaikan - JPNN.COM
Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) merilis kajian kinerja setahun pemerintahan kabinet Merah Putih. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) mencatakan peringkat Cukup Baik atau Acceptable terhadap keseluruhan kinerja setahun pemerintahan kabinet Merah Putih. 

Disebutkan, setiap program diklasifikasikan dalam lima kategori penilaian, yakni significant gaps (perlu perhatian serius), developing (perlu perbaikan), acceptable (cukup baik), on track (baik), dan exceeds expectations (melampaui ekspektasi).

Kajian ini disusun sebagai refleksi atas kinerja pemerintah sejak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming dilantik pada 20 Oktober 2024. 

Baca Juga:

Executive Director Prasasti, Nila Marita mengungkapkan sejumlah inisiatif pemerintah menunjukkan kemajuan berarti, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.

"Terdapat beberapa program yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan terutama dalam hal implementasi di lapangan dan efektivitas koordinasi antar lembaga," kata Nila di kawasan Sisingamaharaja, Jakarta Selatan, Senin (20/10).

Kajian yang dilakukan Prasasti mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Baca Juga:

Cakupannya, terkait delapan Asta Cita, tujuh belas Program Prioritas (PP), dan delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). 

Seluruh program tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam empat pilar utama, yaitu, (1) Ekonomi dan Industrialisasi; (2) Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM); (3) Sosial, Kemiskinan, Lingkungan, dan Budaya; serta (4) Pilar Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

Setahun kabinet Merah-Putih, Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) menilai pilar ekonomi dan transformasi SDM tercatat perlu perbaikan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kabinet Merah Putih  Prasasti  SDM  transformasi SDM 
BERITA KABINET MERAH PUTIH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp