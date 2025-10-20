Close Banner Apps JPNN.com
Setahun Pemerintahan Prabowo - Gibran, Senator Lia Istifhama: Keberhasilan Kepemimpinan Hubungan Interpersonal

Senin, 20 Oktober 2025 – 15:20 WIB
Senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Jawa Timur Lia Istifhama yang akrab disapa Ning Lia. Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Tepat tanggal 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tepat setahun memimpin Republik Indonesia.

Banyak apresiasi atas keberhasilan Prabowo - Gibran dalam memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Salah satunya yang memberikan apresiasi, yakni anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Lia Istifhama.

Baca Juga:

Ning Lia sapaan akrab dari Senator asal Provinsi Jawa itu mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas capaian positif di tahun pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih itu.

Dalam satu tahun pertama meskipun masih ada tantangan, Ning Lia melihat banyak langkah yang menunjukkan bahwa kepemimpinan saat ini mendengarkan aspirasi masyarakat, berorientasi pada humanisme, dan berani membuat gebrakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Menurut Putri KH Maskur Hasyim tersebut, beberapa capaian penting yang menurut saya layak dicatat, sekaligus menjadi bahan refleksi yakni sekoper gizi seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga:

Sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program MBG telah menjangkau jutaan anak sekolah dan ibu hamil di 190 titik di 26 provinsi.

Menurut hasil survei Litbang mereka menunjukkan, 80,9 persen responden puas dengan hasil kerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

