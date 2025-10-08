Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Setahun Pemerintahan Prabowo, Reportica Media Grup Gelar Lomba Esai & Foto

Rabu, 08 Oktober 2025 – 19:15 WIB
Memperingati satu tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Reportica Media Grup menggelar serangkaian lomba nasional. Foto: dok Reportica Media Grup

jpnn.com, JAKARTA - Memperingati satu tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Reportica Media Grup menggelar serangkaian lomba nasional.

Direktur Utama Reportica Media Grup, Jonathan Latumahina menyampaikan bahwa lomba ini bukan hanya sekadar kompetisi, melainkan sebuah panggung untuk menyuarakan cinta dan aspirasi masyarakat kepada bangsa.

Dia pun mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk menyalurkan ide, kreativitas dan ekspresi melalui karya tulis, visual dan audio-visual.

“Kami percaya karya anak bangsa baik berupa tulisan, foto, maupun video adalah ekspresi yang mampu menggambarkan wajah Indonesia hari ini dan cita-cita Indonesia ke depan. Melalui lomba ini, kami ingin mengajak masyarakat, khususnya generasi muda untuk berpartisipasi aktif dalam membangun narasi kebangsaan bersama,” ujar Jonathan pada Rabu (8/10).

Dengan total hadiah sebesar Rp 100 juta lomba ini terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia. 

Pendaftaran dan pengumpulan karya telah dibuka pada 11 Agustus 2025 dan akan berlangsung hingga 30 Oktober 2025.

Informasi lengkap mengenai syarat dan ketentuan dapat diakses melalui website resmi: https://reportica.id/event/.

Adapun tiga kategori lomba yang digelar meliputi:

TAGS   Prabowo  Setahun Pemerintahan Prabowo  lomba  esai 
