Setahun Pemerintahan Prabowo, Rupanya Para Menteri Sudah Rindu Tidur di Tenda Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berencana kembali menggelar retret atau pembekalan untuk para pembantunya Kabinet Merah Putih. Retret itu akan digelar seperti kegiatan sebelumnya di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Dengan berseloroh, Presiden ke-8 RI itu menyebut para menteri Kabinet Merah Putih sudah merindukan tidur di tenda tentara seperti pada retret tahun lalu.

“Saya lagi berpikir-pikir mungkin setelah satu tahun perlu juga retret lagi. Rupanya saudara-saudara sudah nostalgia ingin tinggal di tenda,” ucap Prabowo saat memimpin sidang kabinet setahun pemerintahannya di Istana Negara, pada Senin (20/10/2025).

Abiturien Akmil 1974 itu juga mengenang saat dirinya mengucap sumpah sebagai Presiden RI dalam sidang MPR pada 20 Oktober 2024.

Sehari setelah menjadi presiden, Prabowo juga melantik para menterinya. "Kemudian kalau tidak salah tanggal 22 (Oktober 2024, red) saya melantik para wakil (wakil menteri), habis itu langsung kita berangkat ke Magelang untuk retret,” tuturnya.

Prabowo menegaskan retret itu digelar karena adanya perbedaan latar belakang di antara para pembantunya di Kabinet Merah Putih. Oleh karena itu, dia menegaskan harus ada kerja sama yang baik di antara pejabat pemerintahan.

“Dengan asal yang berbeda-beda, perlu proses saling mengenal, bounding, team building ini sangat dibutuhkan di setiap usaha. Kalau kita mau bentuk tim sepak bola, itu lama prosesnya teamwork, sehingga orang kerjanya itu baik, saling mendukung, saling mengisi. Jadi, ini (retret) usaha saya,” katanya.(mcr4/jpnn)



