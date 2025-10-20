  Setahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Ekonomi Kreatif Kian Digdaya

jpnn.com, JAKARTA - Satu tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (20/10/2025) menunjukkan kinerja positif di bidang ekonomi kreatif (ekraf). Kini, ekraf menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya menyatakan kinerja sektor yang diurus kementeriannya berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB), ekspor, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Menurut dia, Kementerian Ekraf menargetkan nilai ekspor ekonomi kreatif pada tahun ini mencapai USD 26,44 miliar atau naik USD 1 miliar dari 2024.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Menteri Riefky menyebut nilai ekspor ekraf sepanjang 2024 menyumbang lebih dari 9 persen total ekspor nasional.

“Pada pertengahan tahun 2025, nilainya mencapai USD 13 miliar, setara Rp 215 triliun atau 50 persen target 2025. Angka ini mencerminkan kekuatan ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi yang tumbuh di berbagai subsektor,” ujarnya sebagaimana siaran pers Biro Komunikasi Kementerian Ekraf/Badan Ekonomi Kreatif.

Politikus Partai Demokrat itu menambahkan investasi di sektor ekonomi kreatif juga mengalami lonjakan signifikan. Hingga pertengahan tahun 2025, tutur Menteri Riefky, total investasi di sektoor ekraf tercatat sebesar Rp 90,12 triliun atau 66 persen dari target nasional.

Menurut Menteri Riefky, angka itu berkontribusi 9 persen dari total realisasi investasi nasional. “Angka ini menggambarkan kepercayaan investor terhadap potensi industri kreatif Indonesia,” tuturnya.



Menekraf Teuku Riefky Harsya menghadiri screening dan gala premier film animasi "Jumbo" pada Maret 2025. Foto: Biro Komunikasi Kemenekraf

Lebih lanjut Menteri Riefky memerinci subsektor yang memberikan kontribusi terbesar berasal dari aplikasi, fesyen, kuliner, kriya, gim, musik, dan film (termasuk animasi yang terus berkembang pesat).