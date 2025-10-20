Setahun Pemerintahan Prabowo, Sultan: Asta Cita Beri Optimisme Pertumbuhan Ekonomi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, memberikan apresiasi terhadap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, pemerintahan ini telah menunjukkan semangat transformasi yang efektif dan efisien di berbagai bidang.

"Untuk membangun Indonesia yang kuat, Indonesia yang maju, Indonesia yang mandiri dan berdaulat, kita membutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat dan transformatif," ujar Sultan dalam pernyataannya, Senin (20/10).

Sultan menyebutkan bahwa visi kepemimpinan transformatif Presiden Prabowo dalam Asta Cita telah menghadirkan optimisme bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial politik nasional. "Hal ini tentu tidak terlepas dari komitmen politik Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen," tutur mantan Wakil Ketua DPD RI periode 2019-2024 ini.

Sebagai pimpinan lembaga yang mewakili daerah, Sultan menegaskan komitmen DPD RI untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mengawal program-program prioritas di setiap daerah. Ia menyebut sejumlah program seperti makan bergizi gratis, ketahanan pangan dan energi, pembentukan lembaga investasi antar daerah, hilirisasi komoditas unggulan, hingga Koperasi Merah Putih sebagai bentuk nyata transformasi ekonomi.

"Banyak capaian penting yang sukses ditorehkan selama satu tahun pertama pemerintahan ini, terutama dalam bidang memastikan ketahanan pangan nasional dan aktif mewujudkan perdamaian dunia. Namun harus kita akui juga bahwa masih terdapat banyak hal dari program-program prioritas tersebut yang perlu kita sempurnakan bersama-sama," terang mantan Wagub Bengkulu 2013-2015 ini.

Sultan juga memuji ikhtiar Presiden Prabowo dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 sebagai bentuk patriotisme dan keteladanan bagi generasi muda Indonesia. Ia berharap pemerintahan ini terus diberkahi dalam mewujudkan visi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.



