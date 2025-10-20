Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Setahun Pemerintahan Presiden Prabowo, DPN Alumni Menwa: Ini Langkah Luar Biasa

Senin, 20 Oktober 2025 – 08:12 WIB
Setahun Pemerintahan Presiden Prabowo, DPN Alumni Menwa: Ini Langkah Luar Biasa - JPNN.COM
Prajurit TNI mengikuti defile saat gladi bersih HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta, Jumat (3/10/2025). Ilustrasi Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Dewan Pengurus Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (DPN IARMI) ikut menyampaikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

DPD IARMI menilai sektor pertahanan menjadi salah satu bidang paling menonjol dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo.

"Arah kebijakan pertahanan nasional kini jauh lebih terarah, modern dan menyentuh aspek semangat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata)," kata Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (DPN IARMI) Muhammad Arwani Deni dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (19/10).

Baca Juga:

Menurutnya, pemerintah saat ini tidak hanya fokus memperbarui alutsista, tetapi juga membangun sistem pertahanan yang menyeluruh.

Dia menyebutkan, Prabowo berhasil membangun postur pertahanan yang bukan hanya kuat secara militer, melainkan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama di tengah masyarakat.

Ia menambahkan stabilitas politik dan ekonomi nasional yang relatif terjaga selama satu tahun pemerintahan Prabowo juga tidak terlepas dari peran pertahanan negara yang solid.

Baca Juga:

Arwani Deni mengatakan, sinergi antara TNI, Polri dan intelijen, berhasil menciptakan situasi yang kondusif sehingga pembangunan dapat berjalan aman dan produktif.

“Pertahanan yang tangguh jadi jaminan bagi stabilitas politik dan ekonomi. Ketika unsur keamanan bersinergi dengan baik, rakyat bisa beraktivitas dengan tenang dan pembangunan terus bergerak,” katanya.

Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia menilai sektor pertahanan salah satu bidang paling menonjol dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo  Presiden Prabowo Subianto  Alutsista  Industri Pertahanan 
BERITA PRESIDEN PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp