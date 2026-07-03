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JPNN.com - Entertainment - Musik

Setahun Pesta Rock N Roll, Ruzan & Vita Hadirkan Video Takkan Berpisah

Jumat, 03 Juli 2026 – 09:09 WIB
Setahun Pesta Rock N Roll, Ruzan & Vita Hadirkan Video Takkan Berpisah - JPNN.COM
Ruzan & Vita, duo pop blues berbasis di Yogyakarta. Foto: Dok. Ruzan & Vita

jpnn.com, YOGYAKARTA - Duo pop blues berbasis di Yogyakarta, Ruzan & Vita kembali melanjutkan perjalanan musikal.

Pada Mei 2026, Ruzan & Vita sukses melakukan Pesta Rock n Roll Jakarta Tour dengan melibas 5 titik venue dan disambut penuh antusias.

Ruzan & Vita kini kembali dengan rilisan baru berwujud sebuah video musik. Setelah merilis video klip Rayuanmu yang tayang di Hari Kasih Sayang, Ruzan & Vita sekarang mempersembahkan Takkan Berpisah sebagai video klip kedua dari rangkaian kampanye visual Ruzan & Vita pada 2026.

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"Kami rasa Takkan Berpisah merupakan single terbaik dari album Pesta Rock N Roll, itu kenapa kami memilih lagu ini sebagai video klimaks dari album tersebut,” ungkap Ruzan.

Lagu Takkan Berpisah banyak bercerita tentang kembalinya Ruzan ke dunia musik setelah vakum selama 12 tahun.

Hal tersebut tidak lepas berkat dukungan dari Vita yang menyokongnya untuk kembali bermain musik yang ditekuni sebelum keduanya menikah.

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"Tema lagu Takkan Berpisah sendiri merupakan statement dari kami untuk tidak akan berpisah lagi dengan musik dan gitar,” jelas Ruzan.

Video musik Takkan Berpisah kembali diproduksi oleh Federacine dan Manvirza yang juga mengerjakan video sebelumnya, Rayuanmu.

Ruzan & Vita sekarang mempersembahkan Takkan Berpisah sebagai video klip kedua dari rangkaian kampanye visual Ruzan & Vita pada 2026.

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TAGS   Ruzan dan Vita  Ruzan & Vita  Ruzan  Lagu Ruzan dan Vita 
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