JPNN.com - Nasional - Istana

Setahun Prabowo-Gibran, Korupsi Diberantas Tanpa Pandang Bulu

Rabu, 22 Oktober 2025 – 09:18 WIB
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Preiden Gibran Rakabuming Raka. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Executive Director Next Indonesia Christiantoko menilai salah satu hal yang coba ditunjukkan pemerintah saat ini adalah komitmen memberantas korupsi.  

Hal itu diungkapkan Christiantoko dalam acara Katadata Policy Dialogue 'Satu Tahun Prabowo-Gibran, Mengukur Langkah Awal Prabowonomics', di Lounge Katadata Indonesia, Plaza Blok M, Jakarta Selatan, Selasa (21/10). 

Christiantoko mengatakan salah satu buktinya dengan agenda penyerahan uang sitaan kasus CPO dari Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Kementerian Keuangan senilai Rp 13,2 triliun. 

“Korupsi ini berusaha untuk dilakukan atau diberantas,” kata Christiantoko.

Christiantoko pun ikut menyoroti salah satu pernyataan Prabowo dalam acara penyerahan uang sitaan itu.

“Dari pernyataan terbaru kemarin di Kejagung oleh Presiden, dia tidak pandang bulu. (Tapi, red) tidak bisa menilai sekarang, apakah Presiden memenuhi apa yang diucapkan atau tidak,” katanya. 

Di sisi lain, Christiantoko juga menilai pemerintah dalam setahun pertama tengah berupaya mengatasi kebocoran keuangan negara.  

Pada kesempatan yang sama, Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro berpandangan pemerintah perlu mengefektifkan birokrasi di masa pemerintahan setelah berjalan satu tahun ini. 

