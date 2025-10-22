Setahun Prabowo-Gibran, Menpora Tingkatkan Sarana Prasarana Olahraga yang Layak & Modern

jpnn.com, JAKARTA - Peningkatan sarana dan prasarana olahraga menjadi salah satu langkah strategis yang akan dilakukan Kemenpora dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Fokus pembinaan tanpa didukung dengan pengembangan sarana dan prasaran olahraga yang baik rasanya akan sulit terwujud.

Oleh karena itu, sejak diberi amanah di Kemenpora, Menpora Erick Thohir langsung mengambil langkah strategis dengan melakukan evaluasi aset-aset Kemenpora.

Salah satunya Pusat Pelatihan Nasional di Cibubur, Jakarta Timur. Sehari setelah serah terima jabatan, Menpora Erick hari Jumat (19/9) langsung mengunjungi Pusat Pelatihan Nasional di Cibubur.

Di situ Menpora Erick melihat langsung para atlet-atlet muda menjalani proses pemusatan latihan nasional. "Kalian harus punya mimpi untuk jadi juara. Kalian ini dipersiapkan untuk jangka panjang, Olimpiade 2032-2036. Jadi harus benar-benar siap,”motivasi Menpora Erick kepada para atlet.

Selain melihat langsung Pusat Pelatihan Nasional di Cibubur, Menpora Erick meninjau P3SON (Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional) Hambalang, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/10) pagi.

Menpora Erick menekankan bahwa peninjauan yang dilakukan ke Hambalang ini adalah bagian dari untuk melakukan evaluasi aset-aset yang dimiliki Kemenpora. Dirinya berharap semua aset-aset yang dimiliki Kemenpora ke depannya bisa berfungsi dengan baik dan efektif penggunaanya.

"Setelah kemarin kami datang ke pusat pelatihan atlet Cibubur, hari ini kami mengunjungi P3SON Hambalang untuk mengevaluasi aset-aset yang ada di Kemenpora, sehingga bisa digunakan secara efektif ke depannya," kata Menpora Erick.(ray/jpnn)