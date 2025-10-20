Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Setahun Prabowo-Gibran, Pemerintah Beberkan Capaian Penanganan Korupsi-Judol

Senin, 20 Oktober 2025 – 04:04 WIB
Ilustrasi - warga melihat iklan judi online melalui gawainya. Foto: ANTARA/Aprillio Akbar

jpnn.com, JAKARTA - Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah disebut berupaya memberantas sejumlah kejahatan, seperti korupsi, narkoba, dan judi online.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengungkapkan bahwa sejak 20 Oktober 2024 hingga 8 Maret 2025, pihaknya menangani lebih dari 1,3 juta konten judi online.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.118.849 konten berkaitan dengan perjudian daring yang mayoritas bersumber dari situs dan alamat IP sebanyak 1.017.274 kasus, serta 46.207 konten yang berasal dari platform Meta seperti Facebook dan Instagram.

“Kemenkomdigi siap untuk mengoperasikan Sistem Analisis dan Monitoring (SAMAN) secara penuh pada Oktober 2025, yang akan semakin memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap konten ilegal, khususnya judi online yang meresahkan,” ucap Alex dalam keterangannya, pada Minggu (19/10).

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menuturkan bahwa OJK telah meminta kepada pihak perbankan untuk memblokir lebih dari 27 ribu rekening bank yang terindikasi digunakan dalam praktik judi online.

Jumlah itu meningkat dari bulan sebelumnya yang sebanyak 25.912 rekening.

“Ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menutup celah finansial yang kerap dimanfaatkan oleh para pelaku judi daring,” kata dia.

Di sisi lain, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak hanya masalah penegakan hukum, tetapi juga persoalan kesehatan masyarakat.

