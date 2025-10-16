Setahun Prabowo-Gibran, Sektor Energi Alami Lompatan Besar

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum refleksi atas capaian pembangunan nasional.

Salah satu program prioritas adalah mewujudkan swasembada energi dan memperkuat hilirisasi industri, yang berjalan seiring dengan komitmen menjaga kelestarian lingkungan.

Anggota Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menilai capaian kinerja Pertamina pada semester pertama 2025 menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Produksi migas yang menembus 1,04 juta barel setara minyak per hari (MBOEPD) mencerminkan semangat kemandirian energi yang menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan.

“Capaian itu sejalan dengan semangat kemandirian bangsa dalam sektor energi sebagaimana ditekankan dalam peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia,” ujar Eddy dalam keterangannya, pada Rabu (15/10).

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebutkan langkah pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi juga tercermin dari penerapan program mandatori biodiesel B40, yang menjadi tonggak penting dalam transisi menuju energi bersih dan ramah lingkungan.

Program itu tidak hanya berkontribusi terhadap penghematan devisa hingga 17,19 miliar US Dolar atau sekitar Rp 271 triliun, tetapi juga menciptakan jutaan lapangan kerja di sektor energi dan pertanian.

“Inovasi energi berbasis sumber daya domestik memperkuat fondasi swasembada energi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.