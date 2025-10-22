Close Banner Apps JPNN.com
Setahun Prabowo-Gibran, Tokoh Muda Harap Jangkauan MBG di Papua Diperluas

Rabu, 22 Oktober 2025 – 19:21 WIB
Intelektual muda dari Papua Harmant Wakum. Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Intelektual muda dari Papua Harmant Wakum menyampaikan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, selama setahun memimpin Indonesia dalam mengurus Papua.

Menurutnya, pemerintahan era Prabowo ke depan perlu memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bumi Cenderawasih. 

Hermant beranggapan program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo sangat dibutuhkan di Papua. 

Menurutnya, MBG di Papua menuai apresiasi yang dianggap meningkatkan kualitas gizi siswa dan menguatkan perekonomian.

Hermant menilai pelaksanaan MBG di Papua berbeda dengan eksekusi program di beberapa wilayah lain.

"MBG di Jakarta berbeda dengan di Papua, di Papua makanan yang disajikan aman, bahkan benar-benat bergizi," kata dia dalam keterangan persnya, Rabu (22/10).

Hermant mengatakan penyusunan menu MBG di Papua juga memprioritaskan penggunaan bahan pangan lokal, sehingga program itu diharapkan diperluas.

Selain itu, para siswa sekolah di Papua memiliki rutinitas baru dalam hal kedisiplinan makan setelah muncul program MBG.

Intelektual muda dari Papua Harmant Wakum berharap pemerintahan era Prabowo ke depan perlu bisa memperluas jangkauan MBG di Bumi Cenderawasih.

