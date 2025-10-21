Setahun Prabowo Jabat Presiden RI, Masih Ada Menteri yang Jadi Beban

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyebutkan beberapa program Presiden RI Prabowo Subianto selama setahun memimpin Indonesia masih ada yang tak sesuai target.

Menurutnya, momentum setahun ini menjadi waktu yang tepat bagi Prabowo untuk mengevaluasi menteri di Kabinet Merah Putih.

"Faktanya, masih ada menteri yang justru menjadi beban, bukan solusi," kata Pangi kepada awak media, Selasa (21/10).

Pengamat politik itu melanjutkan Presiden Prabowo sebenarnya sudah memberikan sinyal tegas tak segan mencopot menteri.

Semisal, kata Pangi, saat Prabowo menegaskan tidak akan ragu mereshuffle menteri nakal yang sudah tiga kali diingatkan.

"Presiden harus berani menggunakan hak prerogatifnya secara tegas dan tepat," ujar dia.

Pangi melanjutkan menteri yang selama satu tahun tidak menunjukkan hasil nyata harus segera dicopot.

"Negara tidak butuh pejabat yang hanya sibuk pencitraan, asal setor muka, atau sekadar memberikan kabar gembira tanpa kerja nyata," ujar dia.