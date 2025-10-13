Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik

Setahun Prabowo Jabat Presiden RI: Menanggung Beban Politik Jokowi

Senin, 13 Oktober 2025 – 18:39 WIB
Presiden Prabowo Subianto (kanan) memberikan salam kepada Presiden ketujuh RI Joko Widodo (kiri) usai dilantik dalam sidang paripurna MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024). FOTO: ANTARA/Rivan Awal Lingga/app/YU

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut Prabowo Subianto dalam setahun menjabat Presiden RI menanggung beban politik dan terikat dengan kekuasaan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

Dedi berkata demikian demi menyampaikan penilaian kinerja Prabowo dari sisi politik selama setahun menjabat Presiden RI.

"Prabowo tidak saja menanggung beban politik Jokowi, tetapi masih terikat dengan kekuasaan Jokowi," kata dia melalui layanan pesan, Senin (13/10).

Dedi menilai beban politik dan keterikatan itu yang membuat Prabowo terseok-seok melaksanakan konsolidasi kekuasaan.

Misalnya, kata dia, Prabowo memiliki pekerjaan rumah terkait nasib Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mulai dibangun era Jokowi.

Kemudian, lanjut Dedi, Prabowo dihadapkan dengan loyalis Jokowi yang tak sejalan dengan eks Danjen Kopassus itu.

"Misalnya saja, perseteruan Menkeu pilihan Prabowo dengan BUMN, ini menunjukkan jika masih adanya ego sektoral antara kubu Prabowo dan Jokowi," ujarnya.

Dedi menilai Prabowo seharusnya bisa menyelesaikan konsolidasi kekuasaan pada tahun pertama menjabat Presiden RI.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai Prabowo Subianto dalam setahun menjabat Presiden RI menanggung beban politik sosok ini. Siapa itu?

TAGS   Prabowo  Setahun Pemerintahan Prabowo  Jokowi  Prabowo-Gibran 
