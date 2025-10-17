Close Banner Apps JPNN.com
Setahun Prabowo Jabat Presiden RI, Sohibul PKS: Program Beliau Secara Prinsip Bagus

Jumat, 17 Oktober 2025 – 16:16 WIB
Presiden Prabowo Subianto. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyebutkan Presiden RI Prabowo Subianto selama setahun memimpin Indonesia sudah banyak membuat program yang menyentuh persoalan rakyat. 

Sohibul berkata demikian demi menjawab pertanyaan awak media di kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat (17/10) soal setahun kepemimpinan Presiden Prabowo. 

"Selama ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo sangat concern dengan persoalan masyarakat dan saya kira program-program beliau secara prinsip sangat bagus," kata dia, Jumat.

Namun, legislator DPR RI itu menyadari masih ada kendala di sisi implementasi terhadap program prorakyat dari Prabowo.

"Saya kira kami juga sebagai bagian dari koalisi punya tanggung jawab untuk kemudian memperbaiki dalam pelaksanaan di lapangannya," ungkap Sohibul. 

Alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) itu kemudian menyinggung soal Makan Bergizi Gratis menjadi program prorakyat yang masih memiliki kendala di sisi implementasi. 

PKS, kata Sohibul, terus memberikan input ke pemerintah agar pelaksanaan MBG tak terkendala di sisi implementasi. 

"Kami Insyaallah di DPR terus memberikan masukan-masukan di Komisi IX, ya, Komisi IX tentang perbaikan itu atau juga pada koperasi dan sebagainya," ujarnya.

