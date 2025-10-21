Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Setahun Prabowo–Gibran, Mahasiswa Semarang: MBG, Makan Bergizi atau Beracun?

Selasa, 21 Oktober 2025 – 05:48 WIB
Ratusan mahasiswa Kota Semarang menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com, SEMARANG - Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang menggelar unjuk rasa bertajuk Refleksi Satu Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Senin (20/10) siang.

Aksi itu diwarnai pertunjukan teatrikal yang menyindir kekuasaan yang dianggap “bisu dan tuli” terhadap kritik rakyat.

Pantauan JPNN.com, massa mulai memadati sepanjang Jalan Pahlawan sekitar pukul 14.30 WIB.

Mereka datang sambil membentangkan berbagai poster sindiran bertuliskan antara lain “Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Terlalu Cukup”, “10.482 Siswa Keracunan MBG” dan “Pemerintah Babi Berlagak Nabi.”

Setibanya di lokasi, massa berusaha memasuki halaman Kantor Gubernur Jateng untuk menggelar “Sidang Rakyat”.

Namun, upaya tersebut dihalau aparat kepolisian yang telah bersiaga di sekitar area gedung.

Akhirnya, massa memutuskan menampilkan aksi teatrikal di depan gerbang kantor gubernur.

Dalam pentas itu, seorang mahasiswa berpakaian serba hitam dengan mata tertutup kain duduk di atas kursi menyerupai singgasana kekuasaan.

MBG dikritik mahasiswa Semarang pada refleksi Setahun Prabowo-Gibran, apakah makan bergizi atau makan beracun?

