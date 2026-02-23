Setahun Pramono-Rano, Legislator PKS Beri Catatan, Tolong Disimak!

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS Nabilah Aboebakar Alhabsyi meminta evaluasi menyeluruh terhadap program quick wins yang dijanjikan pasangan gubernur dan wakilnya.

Hal itu diungkapkan Nabilah menanggapi satu tahun masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno.

Menurut dia, quick wins harusnya bukan sekadar program yang cepat diumumkan, tetapi harus benar-benar cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Di sini ukurannya jelas, contoh seperti apakah genangan akan berkurang, pelayanan publik bisa membaik, dan terakhir apakah keluhan warga juga menurun,” ujar Nabilah di Jakarta, Senin (23/2).

Dia pun menyoroti beberapa sektor strategis seperti pengendalian banjir, pengelolaan sampah, serta perbaikan infrastruktur lingkungan yang masih membutuhkan percepatan dan konsistensi eksekusi.

Legislator PKS itu juga menekankan pentingnya transparansi capaian program, termasuk indikator kinerja yang bisa diakses publik.

“Seharusnya masyarakat hari ini sudah berhak tahu sejauh mana target tercapai, berapa persen realisasi anggaran, dan apa kendala di lapangan,” katanya.

Meski demikian, Nabilah mengapresiasi sejumlah langkah respons cepat yang telah dilakukan Pemprov, khususnya dalam penanganan darurat dan perbaikan layanan tertentu. Namun, keberlanjutan harus menjadi kunci.