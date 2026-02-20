Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Hikmah Ramadan

Setan Dibelenggu saat Ramadan, Kok Masih Ada Maksiat?

Jumat, 20 Februari 2026 – 09:14 WIB
Setan Dibelenggu saat Ramadan, Kok Masih Ada Maksiat? - JPNN.COM
Umat muslim menunaikan Tarawih di Masjid Raya Nurul Wathon, Pakansari, Ramadan 1447 H. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - NABI Muhammad bersabda bahwa apabila Ramadan datang, maka pintu-pintu surga akan dibukakan, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan akan dibelenggu (HR Bukhari dan Muslim).

Apa makna setan dibelenggu?

Kenapa jika setan sudah dibelenggu, kok masih ada maksiat di bulan suci ini?

Baca Juga:

Simak pencerahan dari ulama kondang NTB Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. 

Baca Juga:

Pria yang menimba ilmu di Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Universitas Al-Azhar Kairo itu berujar bahwa hadis tersebut perlu dipahami secara proporsional.

"Hadis itu juga sebagai motivasi memanfaatkan Ramadan," ujarnya. (ig/jpnn)

Dalam sebuah hadis terungkap bahwa setan-setan dibelenggu saat Ramadan. Kok masih ada maksiat?

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ramadan  hikmah Ramadan  hadis  TGB  Tuan Guru Bajang 
BERITA RAMADAN LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp