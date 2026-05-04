JPNN.com - Entertainment - Musik

Setelah 10 Tahun, Maher Zain Akhirnya Rilis Album Baru

Senin, 04 Mei 2026 – 19:19 WIB
Penyanyi Maher Zain. Foto: Dok. Universal Music

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi religi asal Swedia, Maher Zain akhirnya merilis album terbaru yang berjudul Back To You.

Adapun Back To You menjadi album studio penuh keempatnya sekaligus yang pertama dalam satu dekade, setelah periode yang ditandai oleh berbagai rilisan, termasuk hit seperti Rahmatun Lil’Alameen dan Qalbi Fil Madinah, yang menjangkau jutaan pendengar.

Album yang terdiri dari 16 lagu itu mencerminkan evolusi artistik Maher Zain yang berkelanjutan, luas secara musikal, berakar kuat secara spiritual, dan sangat personal.

Menggabungkan penulisan lagu dalam bahasa Arab dan Inggris dengan pengaruh ritmis Afrika dan Afrika Utara. Back To You tetap berlandaskan tema-tema yang terinspirasi dari iman, seperti refleksi, harapan, zikir, dan tawakal kepada Tuhan.

Sebagian perilisan bertahap yang diselaraskan dengan Ramadan, 11 lagu telah dirilis secara bertahap selama tiga bulan terakhir: Take My Hand, Habibi, Ya Muhammad, Qamarun, Allahu Ya Allahu, Sallou, Yama Wo Yama, Da'iman Wa Abada, Al-Hawdh, Yawmul

Selanjutnya yakni Take My Hand, Habibi, Ya Muhammad, Qamarun, Allahu Ya Allahu, Sallou, Yama Wo Yama, Da’iman Wa Abada, Al-Hawdh, Yawmul Eid, dan Never Let Me Down.

Album Maher Zain tersebut disempurnakan dengan perilisan 5 lagu terakhir: Hikaya Jamila, Queen of Our Deen, Thank You, I Could’ve Been You, dan Not Ready To Die.

Setiap lagu menghadirkan dimensi emosional dan spiritual yang berbeda, menawarkan momen perenungan, pengabdian, dan penguatan bagi para pendengar sepanjang perjalanan dari Ramadan hingga penutupnya.

