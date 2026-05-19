Setelah 14 Tahun, The All-American Rejects Akhirnya Hasilkan Album Baru

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band pop-rock, The All-American Rejects akhirnya melepas album terbaru yang bertitel Sandbox.

Adapun Sandbox merupakan album pertama The All-American Rejects sejak terakhir merilis album 14 tahun yang lalu.

Kini dengan babak baru yang membawa energi dan perspektif baru, beserta kericuhan yang khas dengan The All-American Rejects.

Diproduksi oleh frontman Tyson Ritter, gitaris Nick Wheeler, dan Scott Chesak, karya ini menangkap versi The All-American Rejects yang paling percaya diri dengan kreativitas yang tidak tersensor.

Dipandu oleh penulisan lagu Tyson, album itu menyeimbangkan ciri khas The All-American Rejects dalam membawakan reff yang mudah tersangkut di benak pendengar, dengan perspektif baru para anggota yang terbangun dari berjalannya waktu, perkembangan diri, dan juga ricuhnya menjadi seorang dewasa.

“Album ini menyentuh tema-tema tentang berdamai dengan masa muda, masa ketika kita akhirnya harus berdiri di atas kedua kaki kita sendiri sebagai orang dewasa, dan rasanya menghadapi dunia luar. 'Sandbox’ telah membantu saya bertahan di zaman modern ini, tidak hanya di tempat saya berada dalam hidup, tetapi juga di dunia," ungkap Tyson Ritter dari The All-American Rejects.

Pada dasarnya, album Sandbox merupakan bentuk rekonsiliasi dengan identitas, proses penuaan, pengalaman masa lalu, dan juga realita dari kehidupan dewasa yang penuh lika-likunya.

Untuk pertama kali dalam karier, The All-American Rejects tidak mengejar relevansi, tren, ataupun lagu hit di radio. Sebaliknya, The All-American Rejects justru berpegang teguh pada kebenaran identitas sebagai band punk rock kelas pekerja yang tidak pernah benar-benar cocok dengan kancag musik yang ada namun dapat terus bertahan.