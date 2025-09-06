Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Tenis

Setelah 143 Menit, Alcaraz Taklukkan Djokovic di Semifinal US Open 2025

Sabtu, 06 September 2025 – 06:33 WIB
Setelah 143 Menit, Alcaraz Taklukkan Djokovic di Semifinal US Open 2025 - JPNN.COM
Carlos Alcaraz (kanan) dan Novak Djokovic bersama tamu istimewa di semifinal US Open 2025. Foto: Darren Carroll/USTA

jpnn.com - NYC - Carlos Alcaraz mengandaskan Novak Djokovic di semifinal grand slam US Open 2025.

Pada laga di Arthur Ashe Stadium, New York City, Sabtu (6/9) dini hari WIB itu, Alcaraz si peringkat dua dunia, mengalahkan petenis senior ranking tujuh itu dengan straight set 6-4, 7(7)-6(4), 6-2.

Alcaraz butuh waktu dua jam 23 menit untuk menyingkirkan Djokovic dari turnamen grand slam terakhir dalam kalender tenis tahunan ini.

Baca Juga:

“Sekali lagi, di final US Open. Rasanya luar biasa,” ujar Alcaraz.

Final US Open pertama buat Alcaraz terjadi pada 2022; juara.

"Mengalahkan dia (Djokovic) selalu sangat berarti. Kali ini, mungkin memang bukan level terbaik saya, tetapi saya senang karena bisa menjaga permainan dari awal. Saya melakukan servis dengan sangat baik," tutur Alcaraz.

Baca Juga:

Alcaraz masuk final ketiga grand slam berturut-turut tahun ini setelah Roland Garros dan Wimbledon. 

Di final, Alcaraz akan menghadapi pemenang dari laga antara ranking satu dunia dari Italia Jannik Sinner versus pemain Kanada peringkat 27 Felix Auger-Aliassime yang sedang berlangsung saat berita ini diracik. (uso/jpnn)

Sekarang sedang berlangsung semifinal US Open 2025 Jannik Sinner vs Felix Auger-Aliassime.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   US Open 2025  Carlos Alcaraz  Novak Djokovic  Jannik Sinner  Felix Auger-Aliassime 
BERITA US OPEN 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp