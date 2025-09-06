Setelah 143 Menit, Alcaraz Taklukkan Djokovic di Semifinal US Open 2025

jpnn.com - NYC - Carlos Alcaraz mengandaskan Novak Djokovic di semifinal grand slam US Open 2025.

Pada laga di Arthur Ashe Stadium, New York City, Sabtu (6/9) dini hari WIB itu, Alcaraz si peringkat dua dunia, mengalahkan petenis senior ranking tujuh itu dengan straight set 6-4, 7(7)-6(4), 6-2.

Alcaraz butuh waktu dua jam 23 menit untuk menyingkirkan Djokovic dari turnamen grand slam terakhir dalam kalender tenis tahunan ini.

“Sekali lagi, di final US Open. Rasanya luar biasa,” ujar Alcaraz.

Final US Open pertama buat Alcaraz terjadi pada 2022; juara.

"Mengalahkan dia (Djokovic) selalu sangat berarti. Kali ini, mungkin memang bukan level terbaik saya, tetapi saya senang karena bisa menjaga permainan dari awal. Saya melakukan servis dengan sangat baik," tutur Alcaraz.

Alcaraz masuk final ketiga grand slam berturut-turut tahun ini setelah Roland Garros dan Wimbledon.

Di final, Alcaraz akan menghadapi pemenang dari laga antara ranking satu dunia dari Italia Jannik Sinner versus pemain Kanada peringkat 27 Felix Auger-Aliassime yang sedang berlangsung saat berita ini diracik. (uso/jpnn)