JPNN.com - Entertainment - Musik

Setelah 15 Tahun, Ed Sheeran Hengkang dari Warner Music

Senin, 25 Mei 2026 – 07:07 WIB
Ed Sheeran. Foto: Dok. Petros Studios

jpnn.com, INGGRIS - Penyanyi asal Inggris, Ed Sheeran memutuskan untuk hengkang dari label rekaman Warner Music Group.

Dia akhirnya meninggalkan label tersebut setelah bekerja sama selama 15 tahun.

Dilaporkan Variety, Ed Sheeran mengumumkan kabar itu melalui surat terbuka kepada penggemar lewat newsletter pribadi.

Warner Music Group juga telah memberikan konfirmasi kepada media di Inggris Raya, Music Week.

Ed Sheeran menyatakan bahwa keputusannya keluar bukan karena konflik dengan label rekaman, melainkan karena merasa membutuhkan perubahan dalam perjalanan profesional.

“Ini bukan situasi artis yang pergi karena kecewa terhadap label. Saya hanya merasa perlu perubahan dalam cara menjalani kehidupan profesional,” ungkap Ed Sheeran.

Musikus berusia 35 tahun itu menyebut kehidupannya telah berubah dari remaja yang tampil di pub kecil menjadi bintang pop dunia.

Ed Sheeran merasa hal tersebut merupakan sesuatu yang luar biasa, tetapi, juga berat untuk dipahami.

Sumber Antara

