Setelah 2 Hari Pencarian, Pemuda Tenggelam di Sungai Ogan Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - PALEMBANG - Seorang pemuda bernama Wili (20) yang tenggelam saat menyeberangi Sungai Ogan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, ditemukan meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan, Senin (29/6), sekitar pukul 21.30 WIB.

Korban ditemukan dengan posisi mengapung di pinggir Sungai Ogan, tepatnya di Kampung Keramat, Desa Tanjung Raja Utara, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir atau sekitar dua kilometer dari lokasi awal kejadian.

“Korban berhasil ditemukan pada hari kedua pencarian oleh Tim SAR Gabungan," kata Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin, Selasa (30/6).

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Selanjutnya, korban dievakuasi menuju Puskesmas Tanjung Raja untuk dilakukan penanganan lebih lanjut dan diserahkan kepada pihak keluarga.

Raymond mengungkapkan korban sebelumnya dilaporkan tenggelam, Minggu (28/6), saat berenang menyeberangi Sungai Ogan bersama tiga rekannya dari Desa Sungai Pinang I menuju Desa Seri Dalam. "Diduga korban mengalami kelelahan dan kehabisan napas saat berada di tengah sungai sehingga terseret arus dan tenggelam.

Raymond mengimbau masyarakat agar selalu berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat melakukan aktivitas di perairan, terutama ketika berenang maupun menyeberangi sungai dengan arus yang deras.

"Apabila mengalami kondisi kedaruratan yang membutuhkan bantuan pencarian dan pertolongan, masyarakat dapat menghubungi Basarnas melalui layanan Emergency Call 115 yang siaga selama 24 jam," kata Raymond.

Lebih lanjut Raymond menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI/Polri, BPBD dan masyarakat yang telah bersinergi dan berusaha maksimal hingga korban ditemukan.