Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Setelah 20 Tahun, Lagu-Lagu Film Janji Joni Dirayakan di Soundrenaline 2025

Rabu, 24 Desember 2025 – 07:17 WIB
Setelah 20 Tahun, Lagu-Lagu Film Janji Joni Dirayakan di Soundrenaline 2025 - JPNN.COM
Penampilan para musisi membawakan soundtrack 'Janji Joni' saat Soundrenaline 2025 di Taman Kota Peruri, Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (21/12). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Film Janji Joni tidak hanya dikenal lewat penampilan akting Nicholas Saputra, tetapi juga soundtrack yang ikonik.

Tepat 20 tahun setelah perilisan film tersebut, deretan lagu dari album soundtrack 'Janji Joni' dibawakan langsung di Soundrenaline 2025.

Para pengisi lagu soundtrack dari film Janji Joni tampil pada hari terakhir Soundrenaline 2025, di ASEAN District, Taman Kota Peruri, Minggu (21/12) malam.

Baca Juga:

Sebanyak 10 lagu ikonik dari soundtrack film tersebut dibawakan. Mulai dari 'Waiting' oleh The Adams, 'Puzzle' oleh Ape On The Roof, 'Senandung Maaf' oleh White Shoes & The Couple Company, hingga 'Setan Kredit' oleh David Tarigan.

David Tarigan, sosok di balik kurasi musik Janji Joni sekaligus produser sesi ini, mengungkapkan, semenjak film itu dirilis memang tidak pernah ada pertunjukan khusus yang mempertemukan para musisi pengisinya.

Dia pun menyambut antusias ketika akhirnya para musisi pengisi soundtrack film Janji Joni dipertemukan di satu panggung musik Soundrenaline 2025.

Baca Juga:

Terlebih melihat antusiasme penonton lintas generasi ketika deretan lagu soundtrack film tersebut dibawakan.

"Memang enggak pernah dibikin sebuah perayaan sebelumnya. Semenjak filmnya rilis pun sebenarnya tidak pernah ada show khusus yang menampilkan para pengisi soundtrack-nya. Jadi, ketika ini jadi ajang 20 tahun Janji Joni dibikin show, untuk audiens yang baru itu seru banget," kata David Tarigan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.

Tepat 20 tahun setelah perilisan film tersebut, deretan lagu dari album soundtrack 'Janji Joni' dibawakan langsung di Soundrenaline 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Soundrenaline 2025  Janji Joni  David Tarigan  Soundrenaline 
BERITA SOUNDRENALINE 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp