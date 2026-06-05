Setelah 38 Tahun Terluka, Timnas Indonesia Akhirnya Balas Oman

Sabtu, 06 Juni 2026 – 02:43 WIB

jpnn.com - Timnas Indonesia sukses mengakhiri penantian panjang sekaligus mematahkan kutukan yang telah menghantui selama 38 tahun saat berhadapan dengan Oman.

Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (5/6/2026) malam WIB, skuad Garuda tampil luar biasa dan menang meyakinkan 3-0.

Kemenangan ini terasa sangat spesial karena Indonesia akhirnya mampu mengalahkan Oman setelah puluhan tahun gagal meraih hasil positif.

Sejak peluit awal dibunyikan, pasukan John Herdman tampil menekan. Peluang pertama hadir pada menit ketujuh ketika Nathan Tjoe-A-On menyambut umpan silang Rizky Ridho. Namun, sundulannya masih mampu diamankan kiper Oman.

Tekanan tanpa henti akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-13.

Berawal dari situasi bola mati, Nathan mengirim umpan akurat yang berhasil disambut sundulan keras Justin Hubner. Bola meluncur deras ke gawang Oman dan membawa Indonesia unggul 1-0.

Kepercayaan diri Skuad Garuda meningkat setelah gol pembuka tersebut. Pada menit ke-27, kesalahan fatal lini belakang Oman langsung dihukum oleh Ole Romeny.

Striker Oxford United itu dengan tenang merebut bola liar dan melepaskan tembakan mendatar yang tak mampu dibendung penjaga gawang lawan.