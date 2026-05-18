JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Setelah 7 Tahun Mati Suri, Piala Indonesia Siap Dihidupkan Kembali

Senin, 18 Mei 2026 – 14:54 WIB
Suasana Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2024). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/tom.

jpnn.com, JAKARTA - Piala Indonesia tampaknya akan kembali digelar setelah tujuh tahun menghilang. I.League kini mulai membahas rencana menghidupkan kembali turnamen bergengsi tersebut sebagai bagian dari proyek besar kompetisi musim depan.

Direktur Kompetisi I.League, Asep Saputra, menepis anggapan operator liga sedang kelimpungan menyusun jadwal. Sebaliknya, ia menegaskan semua rancangan sudah dipersiapkan, termasuk kemungkinan comeback Piala Indonesia pada musim 2026/2027.

"Jangan dibalik narasinya seolah-olah I.League bingung menaruh kompetisi. Justru kami sudah menyiapkan semuanya," ujar Asep, Senin (18/5/2026).

Menurut Asep, dorongan langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjadi pemicu utama lahirnya format tambahan kompetisi. PSSI meminta jumlah pertandingan klub diperbanyak agar pemain mendapat menit bermain lebih banyak sepanjang musim.

Situasi itu membuat wacana kebangkitan Piala Indonesia kembali menguat. Turnamen yang terakhir digelar pada 2018/2019 tersebut dinilai bisa menjadi panggung tambahan bagi pemain muda lokal di tengah derasnya arus pemain asing di Super League.

I.League pun mengaku sudah mengantongi rancangan kalender kompetisi. Namun, detail format dan jadwal belum diumumkan karena masih menunggu sinkronisasi dengan agenda AFC dan ASEAN.

"Planning sudah ada, kalender juga sudah kami siapkan. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan," kata Asep.

Piala Indonesia sendiri terakhir dimenangkan PSM Makassar sebagai juara setelah menaklukkan Persija Jakarta di final musim 2018/2019. 

TAGS   Piala Indonesia  Sepak Bola  I League  PSSI 
