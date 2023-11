Setelah 75 Menit, An Se Young pun Tumbang

jpnn.com - KUMAMOTO - Tunggal putri peringkat satu dunia dari Korea An Se Young gagal menembus final Kumamoto Masters Japan 2023 Super 500.

Cewek berusia 21 tahun itu gugur di semifinal, kalah dari salah satu penghuni Top 4 Chen Yu Fei (China).

Pada pertandingan di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Sabtu (18/11) pagi WIB, An dan Chen harus melakoni laga berdurasi 75 menit (statistik BWF).

An kalah 18-21, 22-20, 8-21.

Ini kekalahan pertama An dari empat pertemuan terakhir dengan Chen.

Total, rekor head to head An vs Chen kini menjadi 7-11.

Chen Yu Fei si peringkat ketiga dunia pun berhak masuk final.

Pada laga pemungkas besok, Chen akan berhadapan dengan pemenang dari semifinal Beiwen Zhang (AS) vs Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia). (bwf/jpnn)