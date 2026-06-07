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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Setelah 9 Tahun Bersama, Dendy Sulistyawan Berpisah dengan Bhayangkara FC

Minggu, 07 Juni 2026 – 12:50 WIB
Setelah 9 Tahun Bersama, Dendy Sulistyawan Berpisah dengan Bhayangkara FC - JPNN.COM
Arsip - Pesepak bola Bhayangkara Lampung FC Dendy Sulistyawan berseleberasi usai mencetak gol pada pertandingan BRI Super League di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Lampung, Jumat (19/9/2025). Bhayangkara Lampung FC mengalahkan Persik Kediri dengan skor 1-0. ANTARA FOTO/Ardiansyah/YU

jpnn.com - JAKARTA - Penyerang Dendy Sulistyawan menyudahi kebersamaan dengan Bhayangkara FC.

Dendy mengumumkan meninggalkan klub BRI Super League Bhayangka FC setelah sembilan tahun bersama.

Dikutip dari laman resmi I.League, Minggu (7/6), Dendy menyampaikan perpisahan ini melalui unggahan di akun pribadinya di Instagram.

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Mantan pemain Tim Nasional Indonesia itu menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada manajemen, jajaran pelatih, dan seluruh elemen klub yang telah memberikan kepercayaan penuh kepadanya selama ini.

"Terima kasih Bhayangkara FC, atas kepercayaan, kesempatan, dan kenangan yang ada. Sebuah kehormatan bisa mengenakan jersei ini dan mewakili klub ini," tulis Dendy.

Meski harus menyudahi kebersamaan yang telah terjalin lama, Dendy mengatakan bahwa memori dan pelajaran yang didapatkan di Bhayangkara FC akan selalu melekat di dalam dirinya.

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"Satu babak telah berakhir hari ini, namun pelajaran dan kebanggaan akan tetap ada selamanya. #22 signing off," tutup Dendy.

Selama sembilan tahun berseragam Bhayangkara FC, Dendy tampil 213 pertandingan di berbagai ajang. Dia menyumbangkan 33 gol serta 22 assist dari total 12.132 menit bermain.

Dendy Sulistyawan berpisah dengan Bhayangka FC setelah sembilan tahun bersama klub.

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TAGS   Dendy Sulistyawan  Bhayangkara FC  Super League  pemain bhayangkara 
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