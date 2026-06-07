Setelah 9 Tahun Bersama, Dendy Sulistyawan Berpisah dengan Bhayangkara FC

jpnn.com - JAKARTA - Penyerang Dendy Sulistyawan menyudahi kebersamaan dengan Bhayangkara FC.

Dendy mengumumkan meninggalkan klub BRI Super League Bhayangka FC setelah sembilan tahun bersama.

Dikutip dari laman resmi I.League, Minggu (7/6), Dendy menyampaikan perpisahan ini melalui unggahan di akun pribadinya di Instagram.

Mantan pemain Tim Nasional Indonesia itu menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada manajemen, jajaran pelatih, dan seluruh elemen klub yang telah memberikan kepercayaan penuh kepadanya selama ini.

"Terima kasih Bhayangkara FC, atas kepercayaan, kesempatan, dan kenangan yang ada. Sebuah kehormatan bisa mengenakan jersei ini dan mewakili klub ini," tulis Dendy.

Meski harus menyudahi kebersamaan yang telah terjalin lama, Dendy mengatakan bahwa memori dan pelajaran yang didapatkan di Bhayangkara FC akan selalu melekat di dalam dirinya.

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"Satu babak telah berakhir hari ini, namun pelajaran dan kebanggaan akan tetap ada selamanya. #22 signing off," tutup Dendy.

Selama sembilan tahun berseragam Bhayangkara FC, Dendy tampil 213 pertandingan di berbagai ajang. Dia menyumbangkan 33 gol serta 22 assist dari total 12.132 menit bermain.