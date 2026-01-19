Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Setelah Babak Pertama, Asisten Pelatih Arema FC Kuncoro Meninggal Dunia

Senin, 19 Januari 2026 – 09:00 WIB
Setelah Babak Pertama, Asisten Pelatih Arema FC Kuncoro Meninggal Dunia - JPNN.COM
Kuncoro. Foto: aremafc

jpnn.com - MALANG - Klub Super League Arema FC berdukacita. Asisten Pelatih Kuncoro meninggal dunia pada Minggu (18/1) sore.

"Kuncoro, legenda hidup sekaligus Asisten Pelatih Arema FC, berpulang ke rahmatullah setelah terkena serangan jantung di tempat yang paling dicintainya: pinggir lapangan sepak bola," bunyi pernyataan di laman Arema FC.

Kuncoro berpulang saat perayaan Satu Abad Stadion Gajayana.

Baca Juga:

Suasana perayaan satu abad Stadion Gajayana yang seharusnya penuh sukacita, seketika berubah menjadi duka mendalam.

"Kuncoro wafat setelah mengalami serangan jantung, menutup mata selamanya seusai momen reuni emosional bersama rekan-rekan seperjuangannya di atas rumput hijau.

"(Minggu) Sore tadi, Kuncoro tampak antusias turut ambil bagian dalam Laga Charity 100 Tahun Stadion Gajayana. Ia turun bermain di babak pertama, bahu-membahu bersama deretan legenda sepak bola Malang lainnya seperti Siswantoro, Hermawan, hingga Doni Suherman dan beberapa pemain legend lainnya."

Baca Juga:

Penonton disuguhkan nostalgia indah melihat sentuhan bola sang legenda yang masih lekat dengan gaya khas Malangan-nya. Tak ada yang menyangka, umpan-umpan dan tawa yang ia bagikan di babak pertama itu adalah persembahan terakhirnya bagi publik Malang.

Seusai menuntaskan penampilannya di babak pertama, Kuncoro beristirahat dan duduk di bench pemain. 

Kuncoro turun bermain di babak pertama, membagikan umpan, tertawa, lalu beristirahat, dan kolaps.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kuncoro  Arema FC  Serangan Jantung  Super League  Stadion Gajayana 
BERITA KUNCORO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp