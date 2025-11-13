Close Banner Apps JPNN.com
Setelah Badai Jadwal Padat, Marc Klok Segarkan Pikiran Demi Persib Bandung

Kamis, 13 November 2025 – 05:57 WIB
Gelandang Persib Bandung Marc Klok. Foto: Barly Isham/persib.

jpnn.com - Setelah melewati jadwal padat di dua ajang berbeda, gelandang Persib Bandung Marc Klok akhirnya mendapat kesempatan untuk menarik napas sejenak.

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu memanfaatkan jeda kompetisi untuk mengembalikan energi dan kejernihan pikirannya.

Jeda yang Dinanti

Sepanjang Oktober hingga awal November, Persib menjalani enam pertandingan beruntun, masing-masing di BRI Super League dan AFC Champions League Two.

Baca Juga:

Perjalanan dari satu kota ke kota lain tanpa banyak waktu istirahat membuat kondisi fisik dan mental para pemain terkuras.

"Setelah memainkan banyak pertandingan dan jadwal yang padat, kami juga butuh waktu untuk rileks, menyegarkan pikiran dan tubuh. Ini sangat penting," ucap pemain kelahiran Amsterdam itu.

Kembali dengan Energi Baru

Bagi Klok, momen libur bukan sekadar istirahat, tapi bagian dari proses menjaga keseimbangan sebagai atlet profesional.

Baca Juga:

Pelatih Persib Bojan Hodak memberikan waktu tambahan bagi Klok untuk beristirahat mengingat sebelumnya dia juga membela Timnas Indonesia.

Namun, jeda itu tak berlangsung lama. Klok sudah kembali bergabung dalam sesi latihan bersama rekan-rekannya di Stadion Sidolig, Bandung.

TAGS   Marc Klok  Persib Bandung  Persib  Super League  Dewa United 
