Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Setelah Bagikan Kupon di 12 Desa, Tzu Chi ASG Salurkan 5 Ton Beras untuk Warga Teluknaga

Rabu, 17 Juni 2026 – 12:00 WIB
Setelah Bagikan Kupon di 12 Desa, Tzu Chi ASG Salurkan 5 Ton Beras untuk Warga Teluknaga - JPNN.COM
Xieli Tzu Chi Indonesia Agung Sedayu Group kembali menggelar kegiatan sosial untuk warga prasejahtera di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang. Foto: source for JPNN

jpnn.com, TANGERANG - Xieli Tzu Chi Indonesia Agung Sedayu Group kembali menggelar kegiatan sosial untuk warga prasejahtera di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang.

Kali ini, komunitas sukarelawan yang mencakup karyawan dan manajemen Agung Sedayu Group (ASG) itu menyalurkan bantuan berupa 1.000 paket Beras Cinta Kasih atau setara 5.000 kilogram bagi warga kurang mampu.

Penyaluran Beras Cinta Kasih itu dilakukan di Kantor Kecamatan Teluknaga, kawasan Alun-alun Teluknaga, Minggu (14/6/2026).

Baca Juga:

Kegiatan tersebut menjadi lanjutan dari pembagian kupon Beras Cinta Kasih yang dilakukan pada Sabtu, 6 Juni 2026.

Saat itu, sebanyak 150 relawan turun langsung ke 12 desa di Kecamatan Teluknaga.

Salah satu wilayah di Teluknaga yang dikunjungi volunter Xieli Tzu Chi Indonesia ialah Desa Tanjung Pasir.

Baca Juga:

Setelah Bagikan Kupon di 12 Desa, Tzu Chi ASG Salurkan 5 Ton Beras untuk Warga Teluknaga

Di dewa itu, para sukarelawan mendatangi satu demi satu rumah warga untuk membagikan kupon.

Xieli Tzu Chi Indonesia Agung Sedayu Group menyalurkan bantuan berupa 1.000 paket Beras Cinta Kasih atau setara 5.000 kilogram bagi warga kurang mampu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tzu Chi ASG  Agung Sedayu  beras  teluknaga 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp