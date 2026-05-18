Setelah Bikin Borneo FC Tersandung, Persijap Berpeluang Ganggu Pesta Persib

jpnn.com - Persijap Jepara harus puas berbagi poin saat menjamu Borneo FC pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/26.

Duel Persijap vs Borneo FC di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu (17/5/2026), berakhir dengan skor kacamata.

Meski gagal mengamankan kemenangan di kandang, Pelatih Persijap Mario Lemos tetap memberikan apresiasi kepada anak asuhnya.

Sang entrenador menilai timnya tampil berani dan mampu memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan.

Persijap bahkan tampil agresif dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya melalui aksi Carlos Franca, Sudi Abdallah, hingga Alexis Gomez.

Di sisi lain, Borneo FC juga beberapa kali mengancam. Namun, penampilan solid kiper Muh Ardiansyah membuat Persijap mampu menjaga gawangnya tetap aman hingga laga usai.

"Saya senang dengan penampilan tim di depan para suporter yang datang ke stadion. Sejak awal kami mencoba mengambil inisiatif permainan dan mampu mengendalikan jalannya laga," jelasnya.

Tambahan satu angka membuat Persijap kini mengoleksi 35 poin dan bertahan di posisi ke-13 klasemen sementara.