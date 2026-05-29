JPNN.com - Entertainment - Musik

Setelah Carry On Viral, Jungle Hadirkan The Wave

Jumat, 29 Mei 2026 – 15:15 WIB
Jungle, band asal Inggris Raya. Foto: Dok. Jungle/Mason Rose

jpnn.com, INGGRIS - Band asal Inggris Raya, Jungle, kembali merilis single terbaru yang bertitel The Wave.

Lagu tersebut menjadi gambaran dari album ke-5 dari Jungle, Sunshine yang siap dirilis pada 14 Agustus 2026.

The Wave sekaligus penyambung kesuksesan single Carry On telah mengumpulkan lebih dari 14 juta stream sejak Maret 2026.

Terdiri dari J Lloyd, Tom McFarland, dan Lydia Kitto, Jungle terinspirasi dari skena musik Brasil di dekade 1960-an dan 1970-an dalam proses pembuatan The Wave.

Kehangatan dan musikalitas era itu diadopsi oleh Jungle dan dikemas dengan produksi musik yang mulus.

Dari segi lirik, The Wave membicarakan tentang pencarian kekuatan untuk bertahan dalam sebuah hubungan yang sedang melewati banyak tantangan.

Lagu tersebut sekaligus menjadi sumber optimisme di tengah waktu yang tak menentu.

Album Sunshine yang siap dirilis pada Agustus 2026 menjadi penerus katalog musik Jungle yang terakhir kali merilis album pada 2023 yaitu Volcano dengan single Back On 74 yang viral secara global.

