Setelah Cetak Rekor, A20 MAY Beri Persembahan Baru

jpnn.com, TIONGKOK - A2O MAY mencetak rekor sebagai idol girl group Tiongkok pertama yang berhasil masuk dalam Top 40 Radio Amerika Serikat berkat single debut, Under My Skin.

Rekor tersebut menandai tonggak sejarah bagi A2O MAY dan representasi Tiongkok di dunia pop global, yang menandakan pergeseran besar dalam lanskap musik internasional.

Sekarang dengan momentum baru, A2O MAY siap untuk naik level dengan merilis single baru yang yakni BOSS.

Anthem bass-heavy yang terinspirasi dari musik hip-hop dan electronic dance ini menyalurkan rasa percaya diri yang tidak kenal ampun dengan energi girlband generasi baru.

Dengan vokal yang mendalam, syair yang menghentak, tarian yang kuat, dan hook yang berani, lagu itu menampilkan sisi lain dari A2O MAY.

Single tersebut merupakan rilisan yang berani setelah debut grup beranggotakan Chenyu (16), Shijie (17), Quchang (17), Miche (19), dan Kat (19) itu.

Hanya dalam hitungan pekan, Under My Skin berhasil menduduki posisi pertama di Tangga Mediabase U.S. Radio Weekly Chart dan kini secara resmi masuk Top 40, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk grup rookie.

Lagu tersebut merupakan versi bahasa Inggris dari lagu hit TVXQ Mirotic yang diaransemen ulang dengan elemen-elemen dari lagu Under My Skin milik Sarah Connor.