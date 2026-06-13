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JPNN.com - Nasional

Setelah Demo Mahasiswa, Seskab Teddy Perhatikan Fasilitas Publik Jakarta

Minggu, 14 Juni 2026 – 02:50 WIB
Setelah Demo Mahasiswa, Seskab Teddy Perhatikan Fasilitas Publik Jakarta - JPNN.COM
Sejumlah aparat TNI dan Polri bersama petugas kebersihan bergotong royong membersihkan sampah dan sisa material yang tertinggal di area jalan yang sebelumnya menjadi lokasi konsentrasi massa unjuk rasa di Jakarta, Sabtu (13/6/2026) dini hari. ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet

jpnn.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memberi perhatian pada fasilitas publik di Jakarta setelah aksi demo mahasiswa di kawasan Soedirman-Thamrin, Jumat (12/6/2026).

Teddy memastikan fasilitas publik di kawasan Jakarta Pusat siap digunakan kembali oleh masyarakat pascaaksi unjuk rasa mahasiswa.

?"Setelah mengawal jalannya penyampaian aspirasi di jalanan umum. Mari sama-sama kita siapkan kembali untuk dipakai warga esok pagi," tulis Teddy dalam video yang diunggah melalui akun resmi Instagram Sekretariat Kabinet pada Sabtu (13/6/2026).

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?Pernyataan itu disampaikan Teddy seiring langkah pemulihan kondisi kawasan setelah aksi penyampaian aspirasi masyarakat selesai dilaksanakan.

Pemulihan sarana umum dilakukan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan tanpa ada gangguan.

?Sejumlah aparat TNI dan Polri bersama petugas kebersihan bergotong royong membersihkan sampah dan sisa material yang tertinggal di area jalan.

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Kerja bakti tersebut berfokus pada pembersihan area yang sebelumnya menjadi lokasi konsentrasi massa unjuk rasa.

?Para petugas kebersihan dan aparat keamanan menyisir berbagai titik di sekitar lokasi aksi untuk mengangkut sampah.

Seskab Teddy Indra Wijaya memberi perhatian pada fasilitas publik di Jakarta setelah aksi demo mahasiswa di kawasan Soedirman-Thamrin, Jumat (12/6/2026).

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TAGS   Seskab Teddy  Teddy Indra Wijaya  Demo Mahasiswa  Jakarta 
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