Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Setelah Dicekal, Richard Lee Dijadwalkan Jalani Pemeriksaan Hari Ini

Kamis, 19 Februari 2026 – 06:06 WIB
Setelah Dicekal, Richard Lee Dijadwalkan Jalani Pemeriksaan Hari Ini - JPNN.COM
Dokter Richard Lee. Foto: Firda Junita/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Richard Lee dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada hari ini, Kamis (19/2).

Dia bakal dimintai keterangan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen serta produk dan perawatan kecantikan.

Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah gugatan praperadilan Richard Lee ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca Juga:

"Penyidik Polda Metro Jaya sudah mengirim surat panggilan pada Kamis (19/2) pukul 10.00 WIB," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dilansir Antara, baru-baru ini.

Menurutnya, pihak pengacara sudah mengonfirmasi perihal surat panggilan terhadap Richard Lee.

Adapun dokter kecantikan sekaligus YouTuber itu telah menerima surat tersebut.

Baca Juga:

"Kami tunggu Kamis depan pemeriksaan lanjutan saudara tersangka DRL," bebernya.

Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan penyidik Polda Metro Jaya sangat profesional dalam penanganan beragam kasus, termasuk yang menyeret Dokter Richard Lee.

Dokter Richard Lee dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada hari ini, Kamis (19/2).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Richard Lee  Dokter Richard Lee  dr Richard Lee  kasus richard lee 
BERITA RICHARD LEE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp