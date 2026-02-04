Close Banner Apps JPNN.com
Setelah Dijamu Prabowo, Dino Patti Djalal Sebut Board of Peace Satu-satunya Opsi

Kamis, 05 Februari 2026 – 01:21 WIB
Dino Patti Djalal. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Eks Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengatakan keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dengan Board of Peace atau Dewan Perdamaian sebagai opsi yang realistis.

Bergabung dengan BoP dianggap menjadi jalan mendorong gencatan senjata dan mencapai perdamaian di Gaza.

Hal tersebut disampaikan Dino usai bertemu Prabowo, di Istana Negara, pada Rabu (4/2).

Menurutnya, Prabowo menilai bahwa hingga saat ini Board of Peace merupakan satu-satunya solusi konkret yang tersedia di tingkat global.

“Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace,” ucap Dino.

“Kan tidak ada opsi lain, dan faktanya adalah Board of Peace ini yang menjadi bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata,” lanjutnya.

Dino juga menilai Prabowo bersikap realistis dalam memasang ekspektasi terhadap Board of Peace.

Prabowo disebut menyadari akan adanya risiko besar, termasuk kuatnya pengaruh Israel terhadap kebijakan Amerika Serikat (AS) sebagai aktor kunci dalam dewan tersebut.

