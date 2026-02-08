Setelah Diperiksa, Pandji Pragiwaksono Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono buka suara setelah menjalani agenda klarifikasi di Polda Metro Jaya, pada Jumat (6/2) malam.

Sebagai informasi, Pandji Pragiwaksono menjalani agenda klarifikasi terkait lima laporan dan satu pengaduan masyarakat atas dugaan penistaan agama.

"Saya menjalani prosesnya. Saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama," ujar Pandji Pragiwaksono.

"Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab, dan ya kami ikutin prosesnya saja," sambungnya.

Pria 46 tahun itu bersyukur proses klarifikasi tadi berjalan dengan lancar. Dia memastikan dirinya kooperatif pada proses hukum yang tengah berjalan.

"Pokoknya saya ikutin saja prosesnya dari awal sampai akhir. Sempat tadi break sebentar untuk ibadah, tetapi sisanya berjalan dengan lancar," ucap Pandji Pragiwaksono.

Kuasa hukum Pandji Pragiwaksono, Haris Azhar mengatakan, kliennya pun bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik selama agenda klarifikasi berlangsung.

"Mungkin begini, dari semua pertanyaan klarifikasi itu, Pandji bisa menjawab. Ada bahan dari Pandji untuk bisa menjawab," ucap Haris Azhar.