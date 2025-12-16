Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Setelah Ditangkap di Semarang, Resbob Langsung Dibawa ke Polda Jabar

Selasa, 16 Desember 2025 – 04:00 WIB
Setelah Ditangkap di Semarang, Resbob Langsung Dibawa ke Polda Jabar - JPNN.COM
YouTuber Adimas Firdaus yang dikenal dengan nama Resbob saat tiba di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (15/12/2025). (ANTARA/Rubby Jovan)

jpnn.com, BANDUNG - YouTuber Adimas Firdaus yang dikenal dengan nama Resbob tiba di Mapolda Jawa Barat, Kota Bandung, pada Senin malam untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan ujaran kebencian di media sosial.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Resbob tiba pukul 23.15 WIB dengan pengawalan petugas serta tangan terborgol sebelum langsung dibawa ke ruang pemeriksaan.

Direktur Siber (Dirressiber) Polda Jawa Barat Kombes Resza mengatakan penangkapan Resbob dilakukan setelah pihaknya melakukan pencarian intensif sejak laporan masyarakat diterima pada Jumat (12/12) lalu.

Baca Juga:

“Kami sudah melakukan pencarian dari Jumat kemarin. Sudah ada pelaporan. Yang bersangkutan pindah-pindah kota, Surabaya, kemudian Surakarta, terakhir ditangkap di Semarang,” katanya.

Resza menjelaskan Resbob ditetapkan sebagai tersangka karena konten siaran langsung di kanal YouTube miliknya yang diduga mengandung ujaran kebencian kepada masyarakat Sunda sehingga memicu kegaduhan di media sosial.

“Pada konten video saat streaming di YouTube, yang bersangkutan mengucapkan ujaran kebencian yang mengarah pada suku tertentu,” ujarnya.

Baca Juga:

Dia mengatakan konten tersebut dinilai menghina masyarakat Sunda serta kelompok pendukung Persib Bandung, sehingga diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dia menjelaskan laporan dari kelompok pendukung Persib tercatat dengan nomor LP/B/674/XII/2025/SPKT/Polda Jawa Barat tertanggal 11 Desember 2025 atas nama pelapor Ferdy Rizky Adilya.

Polda Jawa Barat sudah menangkap Adimas Firdaus atau yang dikenal Resbob setelah melakukan ujaran kebencian dan menghina Sunda.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Resbob  Polda Jabar  Uu Ite  penghinaan  Sunda 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp