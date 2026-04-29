Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Setelah Divonis 7 Tahun Penjara, Ammar Zoni Langsung Lakukan Ini

Rabu, 29 April 2026 – 11:11 WIB
Ammar Zoni menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (23/4). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni langsung bergerak setelah divonis 7 tahun penjara terkait kasus peredaran narkoba dalam rutan.

Dia menunjuk tim kuasa hukum baru yakni pengacara Krisna Murti untuk menyiapkan langkah hukum selanjutnya atas vonis tersebut.

"Saya katakan, bahwa benar saya telah menerima kuasa dari Ammar Zoni untuk mendampingi Ammar Zoni dalam proses hukum yang sedang berjalan," ungkap Krisna Murti kepada awak media, Selasa (28/4).

Menurutnya, tim kuasa hukum sedang mempelajari seluruh berkas perkara Ammar Zoni.

Sebab, dia dan tim tidak mendampingi mantan suami Irish Bella itu sejak awal persidangan.

"Tim saya di Jakarta sedang mempelajari dokumen-dokumen dari awal terjadinya, kasus yang menimpa Ammar Zoni. Jadi, tentunya saya belum bisa bersikap lebih jauh sebelum mempelajari dokumen-dokumen itu sendiri karena dari awal kan kami tidak menangani kasusnya Ammar Zoni ini," jelas Krisna Murti.

Adapun Krisna Murti mengaku belum mengetahui alasan Ammar Zoni memilih dirinya dan tim sebagai kuasa hukum yang baru.

Dia menyebut semua terjadi atas komunikasi dengan kekasih Ammar Zoni, Dokter Kamelia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ammar Zoni  Kasus Ammar Zoni  Ammar Zoni narkoba  sidang Ammar Zoni 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp