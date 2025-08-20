Setelah Dua Hasil Imbang, PSM Makassar Siap Bangkit Bersama Sang Jenderal

Rabu, 20 Agustus 2025 – 11:07 WIB

jpnn.com - Angin segar menghampiri PSM Makassar menjelang pekan ketiga BRI Super League 2025/26.

Juku Eja mendapat suntikan tenaga baru dengan hadirnya sang jenderal lini belakang, Yuran Fernandes.

Ini tentu menjadi kabar baik setelah Yuran harus vakum dari sepak bola nasional karena sanksi dari Komdis PSSI.

Kembali Setelah Menjalani Masa Sanksi

Yuran Fernandes menjalani sesi latihan dengan PSM Makassar. Foto: ILeague

Pemain asal Cape Verde itu sebelumnya harus absen selama tiga bulan akibat hukuman dari Komdis PSSI.

Kini, pemain berusia 30 tahun tersebut sudah kembali bergabung dalam sesi latihan tim yang digelar lapangan di Jakarta International Stadium, Senin (18/8/2025).

Pelatih Bernardo Tavares sengaja memilih Jakarta sebagai lokasi latihan karena lebih dekat dengan Padang dibandingkan Makassar.

Siap Hadapi Semen Padang

Jika tanpa kendala, Yuran diprediksi akan tampil saat PSM menyambangi markas Semen Padang di Stadion Haji Agus Salim, Jumat (22/8/2025).