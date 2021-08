Setelah Dua Pekan, Ji Chang Wook Akhirnya Pulih dari Covid-19!

jpnn.com - Aktor Korea Selatan, Ji Chang Wook akhirnya pulih dari Covid-19.



Pada Rabu (11/8), Osen melaporkan bahwa Ji Chang Wook telah sepenuhnya pulih dari Covid-19.



Aktor kelahiran 5 Juli 1987 itu bahkan telah melanjutkan syuting untuk serial Netflix terbarunya, The Sound of Magic.



Menanggapi laporan tersebut, sumber dari agensi yang menaungi Ji Chang Wook, Glorius Entertainment, angkat suara.



"Ji Chang Wook dinilai telah pulih sepenuhnya dari Covid-19 dan telah keluar dari fasilitas karantina," ujar perwakilan Glorius Entertainment, dilansir dari Soompi, Rabu (11/8).



Pihak agensi pun membenarkan soal aktor 34 tahun yang segera melanjutkan syuting untuk drama terbarunya.



"Dia akan kembali syuting drama The Sound of Magic," imbuhnya.



Pada 26 Juli 2021, Ji Chang Wook memang dikabarkan positif terpapar Covid-19.



Setelah bintang Empress Ki itu dinyatakan positif, syuting untuk drama terbarunya pun dihentikan sementara.



Lawan main Ji Chang Wook dalan drama tersebut, Choi Sung Eun dan Hwang In Yeop turut menjalani pemeriksaan Covid-19 dan hasilnya negatif.



Adapun The Sound of Magic merupakan drama musik sentimental yang menceritakan tentang seorang gadis bernama Yun Ai (Choi Sung Eun), yang terlalu cepat menjadi dewasa dan pesulap misterius Lee Eul (Ji Chang Wook), seorang dewasa yang ingin menjadi anak-anak selamanya.



Pada 2020, Ji Chang Wook membintangi drama berjudul Backstreet Rookie dan Lovestruck in the City.



Saat ini, Ji Chang Wook juga dalam pembicaraan untuk membintangi drama baru 'Tell Me Your Wish' (judul literal). (mcr7/jpnn)



